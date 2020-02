Alec Benjamin: Seine neue Single erscheint am…

Am 03. April erscheint das Debütalbum „These Two Windows“ von Alec Benjamin, doch bevor es soweit ist, gibt es noch einen neuen Song von ihm.

In seiner „Instagram Story“ kündigte der Sänger jedenfalls an: „Die letzte Single, die ich vor meinem Album veröffentlichen werden, heißt ‚The Book of You & I‘. Sie erscheint am 05. März. Das ist einer meiner liebsten Songs, den ich je geschrieben habe.“

Zuletzt hatte Alec Benjamin übrigens die Single „Oh My God“ veröffentlicht.

Foto: (c) Jimmy Fontaine / Warner Music