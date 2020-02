Alec Benjamin veröffentlicht Tracklist zu seinem Debüt

Seit gestern (14.02.) ist die Single „Oh My God“ von Alec Benjamin zu haben und zur Feier des Tages hat der Sänger auf „Instagram“ auch gleich die Tracklist zu seinem Debütalbum „These Two Windows“ veröffentlicht, welches am 03. April erscheint. Demnach hat Benjamin zehn Tracks auf die Plate gepackt, darunter die bereits erschienenen Singles „Jesus in LA“, „Mind is a Prison“ und „Demons“, aber auch neue Songs wie „I’m not a Cynic“ und „Just Like You“.

Hier die komplette Tracklist:

1. Mind is a Prison

2. Demons

3. Oh my God

4. The Book of You & I

5. Match in the Rain

6. Jesus in LA

7. I’m not a Cynic

8. Alamo

9. Must Have Been the Wind

10. Just Like You

Foto: (c) Jimmy Fontaine / Warner Music