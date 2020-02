Ali Gatie kommt nach Berlin und Köln

Mit seinem Track „It’s You“ hat Ali Gatie einen weltweiten Viral-Hit gelandet, in Kanada gab es dafür sogar Doppel-Platin.

Und jetzt will der kanadische Singer-Songwriter und Rapper seine Musik auch in Deutschland präsentieren, und zwar im Mai. Am 20. Mai kommt Gatie nach Berlin (Lido) und am 22. Mai nach Köln (Club Bahnhof Ehrenfeld). Tickets gibt es seit gestern (07.02.) um 10 Uhr auf „eventim.de“.

Ali Gatie will sich übrigens nicht konkret einem Genre zuordnen lassen.

Foto: (c) Aiden Cullen / Warner Music