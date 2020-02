Alicia Keys: “Ich und meine beste Freundin“

Alicia Keys und ein Klavier – das gehört einfach zusammen. Die Sängerin hat nicht nur in ihrer Single „New York“ den Times Square mit ihrem Flügel zum Beben gebracht, sondern auch beispielsweise in der Ballade „Fallin“ am Piano ihre Seele aus dem Leib gesungen. Kein Wunder also, dass sich die 39-Jährige selbst dem Musikinstrument sehr nahe fühlt.

Auf „Instagram“ postete sie jetzt erst ein Foto von sich, auf dem sie mit dem Rücken an ein Klavier gelehnt ist. Das Bild betitelte sie mit: „Ich und meine beste Freundin.“

Das Klavier wird Alicia Keys sicherlich auch auf ihre Tour begleiten. Im Sommer kommt sie nach Deutschland und in die Schweiz.

Foto: (c) Sony Music