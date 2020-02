Alvaro Soler: Batterien sind aufgetankt

Jeder schöne Urlaub geht einmal zu Ende, das gilt auch für Alvaro Soler. Aber offenbar sieht der das Ganze nicht nur negativ. Zu letzten Urlaubsfotos aus Puerto Rico, wo er die letzten Wochen zusammen mit seiner hübschen Freundin Sofia Ellar verbracht hat, schrieb der Deutsch-Spanier: „Die Batterien sind voll und ich bin voller neuer Erfahrungen, die bereit sind, mit nach Hause genommen zu werden, um das Studio ein bisschen durcheinander zu bringen.“

Hört sich so an, als habe der 29-Jährige neue Inspirationen gesammelt und will diese jetzt in neue Musik umwandeln. Sicher dürfen seine Fans bald auf ein neues Album hoffen.

Johannes Oerding kommentierte die Urlaubsposts übrigens mit den Worten: „Du lebst mein Leben, Digga! Es sei dir gegönnt!“

