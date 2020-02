Alvaro Soler tanzt am Strand von Puerto Rico

Alvaro Soler erholt sich offenbar aktuell mit seiner Freundin Sofia Ellar in der Karibik. Beide lassen ihre „Instagram“-Follower regelmäßig an ihrem Traumurlaub in Puerto Rico teilhaben.

Der Sänger postete zum Beispiel einen Videoclip, in dem er in Badeshorts am Strand tanzt. Dazu schrieb der 29-Jährige: „Momentane Stimmung“. Und das, wo er 2019 bei „Sing meinen Song“ verraten hat, dass er eigentlich nicht tanzen kann. Zu einem Foto, das ihn zusammen mit der hübschen Sofia zeigt, schrieb er: „Du bringst Farbe in meine Lieder und Träume in mein Leben.“ Dann fügte er noch hinzu: „Ah und Du färbst auch meine Hemden.“

Sofia Ellar postet auch fleißig Urlaubsfotos. Zu einem Foto, auf dem sie ein Cappy trägt, schrieb sie: „Was ich vermisst habe: eine Mütze, ein langes T-Shirt und barfuß gehen …“ Sie ist Sängerin und in Spanien sehr erfolgreich.

Foto: (c) Universal Music