Alvaro Soler und seine helfenden „Instagram“-Follower

Alvaro Soler hat mittels „Instagram Story“ ein kleines Quiz mit seinen Followern gestartet. Er kündigte das Ganze an, indem er schrieb: „Ich brauche eure Hilfe! Woher kenne ich diese Melodie?“ Daraufhin spielte Soler besagte Melodie am Klavier und erklärte: „Ich weiß nicht, woher ich die habe, aber sie klingt nach einem Song von Ronan Keating oder einem klassischen Stück. Ich weiß es wirklich nicht, aber irgendwoher muss sie kommen.“

Im Klartext heißt das: Den 29-Jährigen küsste die Muse, allerdings traut er dem Braten nicht so recht. Er möchte sich vergewissern, dass er nirgendwo abkupfert. Und siehe da: Seine Fans sind ihm tatsächlich eine Hilfe. Der erste Tipp: Das Intro von „Ne Me Ames“, einem Song von Jennifer Lopez und Marc Anthony. Soler antwortete darauf: „Oh, wow. Das ist es fast.“ Der nächste Tipp: „Falling Slowly“ von Glen Hansard. Dazu meinte der Deutsch-Spanier: „Ja, durchaus, aber es ist nicht ganz genau gleich.“ Und last but not least verglich ein Follower seine Melodie mit der Filmmusik von Harry Potter, was den gebürtigen Katalanen sehr überraschte. Er schrieb: „Wow, tatsächlich. Es sind die gleichen Noten, aber mit anderen Akkorden.“ Und so bleibt unterm Strich die Vermutung, dass Soler eine Melodie gefunden hat, die er zu neuer Musik verarbeiten kann.

Der 29-Jährige hat sich ja sowieso mehr Zeit für seine Gitarre und sein Klavier gewünscht.

Foto: (c) Universal Music