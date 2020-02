Alvaro Soler: „Wenn Körper sich warm anfühlt, sind 1000 Lieder drin“

Für das Jahr 2020 hat sich Alvaro Soler mehr Zeit mit seinem Klavier und seiner Gitarre gewünscht. Offenbar erfüllt der Deutsch-Spanier sich diesen Wunsch gerade.

Auf „Instagram“ postete der 29-Jährige ein Foto, auf dem er mit einer Gitarre auf einer Technik-Box sitzt. Dazu schrieb er: „Wenn der Körper sich warm anfühlt, sind 1000 Lieder drin.“ Das hört sich dann ja auch so an, als würde der Sänger fleißig an neuer Musik arbeiten. Sein letztes Album „Mar de Colores“, das im September 2018 erschienen ist, braucht ja schließlich einen Nachfolger.

Kürzlich musste Alvaro Soler seine Backen mit Tiefkühl-Erbsen kühlen.

Foto: (c) Universal Music