Anne-Marie: Darum ist sie keinen Käse mehr

Anne-Marie isst keinen Käse mehr. Das liegt nicht etwa daran, dass die Sängerin laktoseintolerant ist, sondern weil eine Hellseherin ihr das geraten hat.

Der „Sun“ erzählte sie: „Ich bin zu einer helleseherischen Reiki-Frau in LA gegangen und sie lässt dich hinlegen und macht Dinge über dich. Sie lässt Musik laufen und legt deine Hände über deine Chakren und so. Das hat sie für eine halbe Stunde getan und dann sagte sie: ‚Anne-Marie, alles, was ich gesehen habe, war Käse und dann ein großes X, was sagt, dass du es nicht essen sollst.‘“

Das ist für Anne-Marie kein großes Problem, denn sie lebt vegan.

