Anne-Marie: Erneute Zusammenarbeit mit Ed Sheeran

Für ihr zweites Album hat sich Anne-Marie von keinem Geringeren Unterstützung geholt als Ed Sheeran persönlich. Bereits bei ihrem Hit „2002“ haben die beiden Musiker zusammengearbeitet.

Der „Sun“ sagte die Sängerin dazu: „Wir mussten einfach. (…) Ich habe keine Ahnung, wie viele [Songs] wir geschrieben haben, aber es wird mehr als einer werden. Er ist großartig. Ich finde, er ist die einzige Person, die ich außerhalb der Fachleute in dieser Industrie um Rat frage, denn er will immer nur das Beste für mich und würde mir immer die Wahrheit sagen, was genau das ist, was ich brauche.“

Anne-Marie hat übrigens seit gestern (07.02.) einen neuen Song am Start und zwar die Single „Birthday“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos