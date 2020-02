Anne-Marie: Erscheint nächste Woche eine neue Single?

Und der nächste Rätsel-Hinweis findet sich bei Anne-Marie. Dieses Mal postete die Sängerin ein Foto auf „Instagram“, auf dem wahrscheinlich ihre Hand zu sehen ist, die ein Stück aus einer Torte herausgerissen hat. Dazu schrieb die 28-Jährige: „Möchtest du ein Stück Kuchen haben?“ Und anschließend fügte Anne-Marie natürlich wieder ein Hashtag hinzu, dieses Mal #7.

Ihre Fans sind noch genauso verwirrt, wie bei den anderen Fotos zuvor. Doch sie sind auch fleißig am Raten. So finden sich in den Kommentaren finden Aussagen wie: „Oh mein Gott, Oh mein Gott, Oh mein Gott, es kommt am 07. Februar heraus.“ Und: „Ist das dein Ernst?“

Genaue Infos hat Anne-Marie, wie auch schon zuvor, nicht preisgegeben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos