Anne-Marie: Hellseherin gibt ihr einen psychologischen Kick

Anne-Marie ist ganz gespannt darauf, wie sich ihre Karriere mit der Veröffentlichung ihrer neuen Songs weiterentwickeln wird. Während die Sängerin nämlich in Kalifornien weilte, schrieb sie nicht nur drei neue Lieder, sondern besuchte auch eine Hellseherin.

Über ihren Besuch erzählte die 28-Jährige der „Sun“: „Wir haben Tarotkarten gelegt und sie meinte: ‚Alles, was ich fürs nächste Jahr sehe, ist deine Karriere und dein Leben, dass einer massiven Achterbahn gleicht. Es wird verrückt werden. Diese Reise war sehr wichtig für dein Schreiben. Was auch immer du auf dieser Reise getan hast, war so wichtig für deine Karriere.‘ Und ich bin ein bisschen durchgedreht. Ich weiß nicht, ob es real ist oder nicht, aber es hat mir psychologisch definitiv geholfen.“

Es wird sich zeigen, ob die Hellseherin Recht behält. Seit vorgestern (07.02.) ist Anne-Maries neuester Song „Birthday“ zu haben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos