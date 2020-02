„Anti-Flag“ über Donald Trump: „Solche Typen wie ihn müssen wir bekämpfen“

In den Songs des Albums „20/20 VISION“ von „Anti-Flag“ redet die Band Klartext über Donald Trump.

Ein Song hat den Titel „Hate conquers all“. Ob am Eden wirklich Hass alles erobert, dazu sagte Sänger Chris #2 Barker: „Als Trump so gut wie gewählt war und die Opposition sich ihrem Schicksal ergab, entstand in Amerika der Slogan: ‚Love Trumps Hate‘, also liebe Trumps Hass. Es sollte heißen, dass wenn du Liebe in die Welt steckst, sie dabei helfen wird, hasserfüllte Menschen zu entradikalisieren. Ich finde, das ist eine wundervolle Idee. Sie erinnert mich an diese Hippie-Zeit, als die Leute sagten: Make love not war. Aber bei Donald Trump ist das anders. Er ist ein Rassist. Er ist ein Faschist. Er steckt an der amerikanisch-mexikanischen Grenze kleine Kinder in Käfige. Das ist nicht Hass, das ist Gewalt gegenüber anderen Menschen. Deshalb war ‚Hate conquers all‘ unsere Antwort auf ‚Love Trumps Hate‘. Solche Typen wie ihn müssen wir bekämpfen mit allen legalen Möglichkeiten. Das fängt bei der Kunst an. Wir benötigen viel Einfühlungsvermögen und Optimismus, die Hoffnung auf eine Zukunft zu verbreiten, die anders ist als die Gegenwart.“

Außerdem erklärte der Sänger, welcher Song des Albums die stärkste Message hat: „Ich denke, es ist ,Christian Nationalist‘. Dieser Song ist nicht für diejenigen, die denken, ein Amerikaner zu sein, sei das Größte auf der Welt, und wer ein Moslem ist, ist zwangsläufig ein Böser. Er richtet sich eher an Leute, die ständig verletzt und benachteiligt werden. Um sie wissen zu lassen, dass wir mit ihnen fühlen und dass es eine Community gibt, die sie unterstützt.“

Foto: (c) Check Your Head / Jake Stark