„Anti-Flag“: Wie sie sich gegen Donald Trump einsetzen

Mitte Januar haben „Anti-Flag“ ihr 12. Studioalbum „20/20 VISION“ rausgebracht. In den Songs darin redet die Band Klartext, vor allem über Präsident Trump. Damit macht sich die Band natürlich nicht nur Freunde.

Im Interview mit „musikexpress“ sagte Sänger Chris #2 Barker: „Manchen ist es egal, ob die Leute etwas missbilligen oder nicht, und genau das hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Wir setzen uns ein. Auf jeder einzelnen Platte tragen wir das mit uns herum, was die Leute beschäftigt. Wir haben immer davor gewarnt, dass man nicht wirklich frei ist, wenn man nicht für die am meisten Ausgegrenzten und Unterdrückten eintritt. Diese Sache mit Donald Trump ist anders als alles, was wir sonst aus der Politik kennen. Er wird in die Geschichte eingehen als derjenige, der für den Wiederaufstieg des globalen Faschismus verantwortlich ist. Für Menschen, die wirtschaftlich leiden. Ein Präsident, der Rassismus, Sexismus und Homophobie als Mittel seiner Macht eingesetzt hat. Wir wollten sicherstellen, dass wenn die Leute eines Tages fragen, was die Kunstcommunity getan hat, um sich gegen ihn zur Wehr zu setzen, jemand unsere Platte in der Hand hält und sagt: Zumindest gab es da diese vier Jungs aus Pittsburgh, die gerufen haben: ‚Fuck this guy!'“

Auf die Frage, ob sie sich als eine Art Bob Dylan des Punk-Rock sehen, sagte der Sänger weiter: „Irgendjemand hat mir mal gesagt, mit euren Texten klingt ihr wie Woodstock-Hippies. Ich glaube, der Unterschied ist: Bob Dylan war ein Poet und wir stecken den Finger in die Wunde. Ich wäre sehr gerne ein Poet, aber ich bin geschickter darin aufzuzeigen, was los ist in der Welt und zu fragen: Was tun wir?“

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos