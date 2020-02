Ariana Grande: Hat sie einen neuen Freund?

Nach der Trennung von ihrem Verlobten Pete Davidson ist es in Sache Liebe sehr ruhig um Ariana Grande geworden. Letztes Jahr im September kamen dann neue Spekulationen auf. Arianas Bruder Frankie hatte angedeutet, die 26-Jährige hätte was mit dem Rapper Mikey Foster.

Und scheinbar ist da auch was dran, denn jetzt sind Kuschelfotos der beiden aufgetaucht. Auf neuen Paparazzi-Aufnahmen sieht man die beiden mit gemeinsamen Freunden im Disneyland. Auch wenn Ariana auf den Fotos vertieft in ein Gespräch mit einer Freundin zu sein scheint, läuft sie stets Arm in Arm mit Mikey durch den Freizeitpark. Wie ein Augenzeuge gegenüber der „Daily Mail“ verriet, konnten die beiden sich auch später nicht loslassen: „Ariana blieb den ganzen Abend nah bei ihm, konnte niemals ihre Hände oder Arme von ihm lassen.“

Laut Arianas Bruder Frankie soll er bereits im letzten Jahr Doppeldates mit seiner Schwester und Mikey gehabt haben.

Foto: (c) Universal Music / Young Astronouts