Axl Rose: Erster Tweet von 2020 hetzt gegen Trump

Axl Rose ist ja schon immer bekennender Gegner von Donald Trump gewesen. Und das hat der „Guns N’Roses“-Frontmann jetzt erneut eindrucksvoll bewiesen. Der Rocker nutzte nämlich seinen ersten Tweet des Jahres 2020, um dem US-Präsidenten eins reinzuwürgen.

Rose postete auf „Twitter“ ein Bild, auf dem ein Mann mit einer blauen Kappe zu sehen ist. Darauf stehen – in Anlehnung an Trumps Wahlslogen „Make America Great Again“ – die Worte: „Make the White House great again“.

Kurz nachdem Trump 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, ermutigte Axl Rose seine Fans in Mexiko-Stadt eine Trump-Piñata zu zerschlagen.

