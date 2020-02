„Bad Religion“: Tour-Termine 2020

“Bad Religion“ feiern ihr 40-jähriges Jubiläum. Am 18. August bringen sie deswegen ihre Autobiografie raus, der Titel: „Do What You Want: The Story of Bad Religion“. Außerdem sind die Jungs dieses Jahr noch in Deutschland unterwegs, sie spielen unter anderem Shows in Wiesbaden und Köln. Der Vorverkauf dafür auf „eventim.de“ startete gestern (07.02.) um 10 Uhr.

Das sind die Termine 2020:

02.06. Wiesbaden, Schlachthof

14.06. Köln, Palladium

21.06. Neuhausen Ob Eck, Southside Festival

30.06. Scheeßel, Hurricane Festival

01.08. Berlin, Zitadelle

Foto: (c) Jim Wright / PGM