BAFTA Awards 2020: Die Gewinner

Vorgestern Abend (02.02.) wurden die British Academy of Film and Television Arts Awards 2020 – kurz BAFTA Awards – verliehen. Als großer Gewinner ging dabei der Film „1917“ hervor, er räumte gleich in sieben Kategorien ab, unter anderem „bester Film“, „beste Regie“, „beste Produktion“ und „beste Kameraführung“. Joaquin Phoenix und Renée Zellweger wurden als beste Hauptdarsteller ausgezeichnet. Die Preise als beste Nebendarsteller gingen an Laura Dern und Brad Pitt.

Hier die wichtigsten Gewinner der BAFTA Awards 2020:

BESTER FILM

1917

BESTER HAUPTDARSTELLER

Joaquin Phoenix – “Joker”

BESTE HAUPTDARSTELLERIN

Renée Zellweger – “Judy”

BESTER NEBENDARSTELLER

Brad Pitt – “Once Upon A Time… In Hollywood“

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Laura Dern – “Marriage Story”

BESTER BRITISCHER FILM

1917

BESTE REGIE

“1917” – Sam Mendes

EE RISING STAR AWARD

Micheal Ward

BESTES DEBÜT EINES BRITISCHEN AUTORS, REGISSEURS ODER PRODUZENTEN

“Bait” – Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers)

BESTES ORIGINAL-DREHBUCH

Parasite

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH

Jojo Rabbit

BESTER ANIMATIONSFILM

Klaus

BESTE DOKUMENTATION

For Sama

BESTE KAMERAFÜHRUNG

1917

BESTER SCHNITT

Le Mans ’66

BESTE PRODUKTION

1917

BESTES KOSTÜM

Little Women

BESTE MASKE

Bombshell

BESTE BESETZUNG

Joker

BESTE ORIGINAL-MUSIK

Joker

BESTER SOUNDTRACK

Joker

BESTE SPECIAL-VISUAL-EFFECTS

1917

BESTER NICHT-ENGLISCHSPRACHIGER FILM

Parasite

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos