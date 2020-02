Batomae veröffentlicht sein Debüt

Batomae gibt sich die Ehre: Der Sänger veröffentlicht am 29. Mai sein Debütalbum mit dem Titel „Alles halb so wild“, gibt „MCS“ bekannt. Vor kurzem hat er als Vorgeschmack die Single „Immer neu (für dich)“ herausgebracht.

Der Promoter selbst lässt über den Künstler in seiner Pressemitteilung verlauten: „Batomae ist anders. In einer Welt, in der sich niemand mehr festlegen mag, gibt Batomae sein Wort. In einer Gesellschaft, in der es Mut kostet, glücklich zu sein, bringt ihn jede seiner Entscheidungen diesem Ziel ein Stück näher. In einer Stadt steter Veränderungen ist der Wahlberliner verbindlich. Es braucht eine gehörige Portion Hoffnung, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, Batomae trifft sie mit einem entwaffnenden Lächeln. Heute liebt Batomae sein Leben, kennt aber ebenso die dunklen Phasen und genau das spiegeln seine Songs wieder.“

Batomae ist übrigens für Gil Ofarim auf dessen Tour als Support unterwegs.

Foto: (c) Tim Ilskens / MCS