„Beastie Boys“: Ihre Story als „Live-Dokumentation“

Zum 25. Jubiläum der Platte „Ill Communication“ erschien letztes Jahr eine Mini-Doku der „Beastie Boys“. Und bald gibt es die Story der Band als „Live-Dokumentation“.

Spike Jonze, Regisseur und Oscar-Preisträger, habe sich der Geschichte der legendären Jungs angenommen, berichtet „Apple“. Die Doku wird am 24. April auf „Apple TV+“ zu sehen sein. Die Premiere gibt es schon am 03. April in IMAX-Kinos, so die Website „hiphop.de“. Dort heißt es: „Die beiden verbliebenen ‚Beastie Boys‘ Mike D und Ad-Rock haben am Script der Doku mitgeschrieben. Die persönliche Note schlägt sich auch in dem nun veröffentlichten Teaser nieder.“ Den Trailer gibt es auf dem „Apple TV“-Kanal bei „YouTube“, er nennt sich „Beastie Boys Story — Official Sneak Peek | Apple TV+”.

Bald erscheint übrigens auch ein Fotobuch über die „Beastie Boys“.

Foto: (c) Laurence Agron / PR Photos