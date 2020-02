Beatrice Egli kündigt neue Tour an

Bevor Beatrice Egli 2021 auf ihre große „Best Of“-Tour geht, ist sie auch dieses Jahr auch noch live unterwegs. Die Schlagersängerin kündigte vor kurzem ihre „Bei Mir Zuhaus“-Tour für 2020 an, berichtet „Universal Music“. Ganz wichtig dabei ist Egli das Gefühl von Geborgenheit für ihre Fans. Der Kartenvorverkauf startet am kommenden Montag (10.02.).

Hier die Termine:

23.03.2020 Schenefeld, Musik Center Schenefeld

24.03.2020 Köln, Music Store

25.03.2020 Walldorf, Session Music

26.03.2020 Chur (CH), Blue Wonder

27.03.2020 Bern (CH), Krompholz

29.03.2020 Oftringen (CH), Lüscher Musik

30.03.2020 Wörgl (AT), Musik Tirol

31.03.2020 Schongau, Kirstein

01.04.2020 Aiterhofen, Music Station Piano Werner

02.04.2020 Dresden, Piano Salon Kirsten

03.04.2020 Erfurt, J&M Musikland

04.04.2020 Berlin, Stockwerk 5 – Just Music Berlin

Foto: (c) Universal Music