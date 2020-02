Bebe Rexha ist bipolar: „Wollte mich nicht damit auseinandersetzen“

Im vergangenen April twitterte Bebe Rexha ganz kurz und knapp: „Ich bin bipolar“. Das heißt: Rexha hat mit extremen Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Mal ist sie unglaublich euphorisch, dann zu Tode betrübt. Der Gemütszustand kann sich in Sekundenschnelle verändern.

Jetzt erzählte sie dem „Self Magazine“, wie sie ihre Diagnose damals aufgenommen hat: „Es hat mich irgendwie zerlegt. Ich hatte eine Art Zusammenbruch, ich war voller Angst. Ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen, dass etwas mit mir verkehrt ist, dass ich durchdrehen könnte.“ Gedanken, mit denen sie anfangs alleine zurechtkommen musste. Und daran wollte die 30-Jährige etwas ändern, sie ging an die Öffentlichkeit. Rexha ergänzte: „Das fühlte sich so an, als würde ich endlich sagen: ‚Ich lasse mich davon nicht einsperren.‘ Und vielleicht hat es dazu geführt, dass es anderen, die darunter leiden, auch so ging. Deswegen habe ich mich geöffnet und von der Last befreit.“

Das große Interview – unter anderem über ihre bipolare Störung – kündigte die Sängerin unlängst via „Instagram“ an. Dabei sagte sie: „Es geht nicht um mich.“

Foto: (c) PRN / PR Photos