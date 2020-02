Bebe Rexha über bipolare Erkrankung: „Es geht nicht um mich“

Mit dem „Self Magazine“ hat Bebe Rexha erstmals ganz offen über bipolare Erkrankung gesprochen. Doch davor hatte die Sängerin lange mit sich gehadert, ob sie das wirklich tun soll.

In einem „Instagram“-Eintrag dazu erklärte sie: „Ich wollte nie verurteilt oder als verrückt abgestempelt werden, besonders als Frau in dieser Welt. Menschen hatten das schon auf so viele Weisen gegen mich verwendet. Doch, was ich gelernt habe, ist, dass es nicht um mich geht. Es geht darum, diesem einen Jungen oder Mädchen oder Mann oder Frau oder nicht-binäre Person zu helfen, sodass sie sich nicht so alleine fühlen, wenn sie aufgrund ihres mentalen Status harte Zeiten durchmachen. Es gibt immer noch ein Stigma, das mit mentalen Krankheiten und mentaler Gesundheitspflege verbunden ist und hoffentlich kann ich damit helfen, eine kleine Veränderung zu bewirken.“

Im April letztes Jahr hat Bebe Rexha ihre bipolare Störung öffentlich gemacht.

Foto: (c) PR Photos