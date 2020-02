Benny Andersson kündigt Deadline für neue Songs von „ABBA“ an

„ABBA“-Fans dürfen sich freuen: Benny Andersson hat im „ABBA Talk“ verraten, dass es nun endlich bald die zwei neuen Songs geben wird.

Wie „rollingstone.de“ berichtet, sagte der 73-Jährige: „Sie kommen in diesem Jahr. Ich denke, nach dem Sommer. Ich kann nichts versprechen, auch nicht zum aktuellen Jahr – aber wenn ich es selbst aussuchen könnte, dann im September. Aber die Entscheidung kann ich nicht alleine treffen.“

Bereits 2018 kündigte Andersson an, im Dezember desselben Jahres die ersten neuen Lieder seit 1983 zu veröffentlichen – „Don’t Shut Me Down“ und „I Still Have Faith In You“. Diese wurden dann aber von Benny, Björn, Agnetha und Anni-Frid immer wieder verschoben.

Foto: (c) Knut Koivisto / Universal Music