Beyoncé belehrt Rapper Fabolous

Beyoncé hat sich jetzt mal Luft gemacht. Es geht um den Song „For The Money“, den der Rapper Fabolous im Jahr 2010 mit Nicki Minaj rausgebracht hat. In einer Zeile äußert er sich respektlos über Solange Knowles, die Schwester der Sängerin. Er vergleicht die Geschwister und rappt: „I never do the bronze ‚cause if you could have Beyoncé, would you take Solange?“ Die beiden hätten das Lied in einem Club gehört und seien stutzig geworden, erzählt Fabolous im Gespräch mit dem „Breakfast Club“ – unter Berufung auf Beyoncé. Die habe den Musiker dann nämlich höchstpersönlich darauf angesprochen. Er selbst habe nie damit gerechnet, dass die Line tatsächlich mal bei den zwei Stars ankommt.

Im Interview meinte Fabolous, dass ihm danach klar geworden sei, dass er mit seiner gedankenlosen Line die Gefühle einer echten und tatsächlich existierenden Person verletzt haben könnte. Der Rapper habe sich dann auch bei den beiden entschuldigt, zitiert „hiphop.de“. Demnach erzählte er im Interview: „Sie hat gesagt: ‚Die Zunge ist mächtig und wenn du etwas sagst – insbesondere jemand mit deinem Status – dann stell sicher, dass es das ist, was du sagen willst. Weil du jemanden damit verletzen könntest, ohne es überhaupt mitzubekommen.'“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos