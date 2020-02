Beyoncé: Tochter Blue Ivy gewinnt ersten Award

Da ist die Mama sicherlich mächtig stolz: Blue Ivy, die Tochter von Beyoncé und Jay-Z, hat ihren ersten musikalischen Preis gewonnen.

Bei den NAACP Image Awards wurde der Achtjährigen eine Trophäe in der Kategorie „Bestes Duo/Beste Gruppen-Kollaboration“ verliehen, berichtet „NME“. Damit wird sie für ihre Beteilung bei „Brown Skin Girl“ geehrt, den Song für Beyoncés „The Lion King: The Gift“-Album. Bei dem Stück hat Blue Ivy nicht nur gemeinsam mit ihrer Mutter gesungen, sondern auch am Text mitgeschrieben.

Letzten Sommer konnte Blue Ivy damit sogar ihren ersten Top-Ten-Hit in den US-Charts verbuchen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos