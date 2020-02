„Biffy Clyro“: Neue Single

„Instant History“ ist tatsächlich die neue Single von „Biffy Clyro“, die sie in der letzten Woche angeteasert haben und die es jetzt überall gibt. Einen kleinen Ausschnitt davon hat die Band auf ihrer „Instagram“-Seite veröffentlicht. Dazu schrieben die Schotten als Erklärung: „‘Instant History‘ handelt davon, in einer neuen Realität aufzuwachen und nicht gewillt zu sein, sich selbst zu verlieren.“

Und laut „Check Your Head“ fügte Frontmann Simon Neil zudem noch als Erklärung hinzu: „Wir wollten dieses Mal mit etwas vorangehen, das die abwegigste Sache ist, die wir auf dem Album haben. ‚Instant History’ ist der größte, knalligste Pop-Moment, an dem wir je gearbeitet haben. Es ist ein fantastisches Eröffnungs-Statement, auch wenn es musikalisch nicht die Richtung des übrigen Albums widerspiegelt. Thematisch gibt es jedoch einen guten Anhaltspunkt, worum sich das Album dreht: aus Fehlern lernen und erkennen, wie man nach vorn blicken kann. Die Dinge können sich ähneln und werden doch nie wieder dieselben sein. Lasst uns ohne Angst an die Sache herangehen.“

Wann genau das neues Album von „Biffy Clyro“ folgen wird, ist bisher noch nicht bekannt.

