„Biffy Clyro“: Was passiert morgen?

„Biffy Clyro“ haben endlich Licht in ihre mysteriösen Andeutungen gebracht – zumindest ein wenig.

Auf „Instagram“ postete die Band ein Video, in dem Frontmann Simon Neil folgenden Text in ein Notizbuch schreibt: „Lieber Gott, passe meinen Traum für mich an. Alles, was ich gelernt habe, ist Instant-Geschichte.“ Dazu schrieben „Biffy Clyro“: „‘Instant-History‘ [wahrscheinlich der Titel eines neuen Songs], 20. Februar. Heißeste Platte der Welt.“

Zuvor hatten „Biffy Clyro“ ihren Fans mit verschiedenfarbigen Flächen auf „Instagram“ eingeheizt.

Foto: (c) Warner Music