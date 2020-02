Billie Eilish hat ein Lebensziel erreicht

Billie Eilish kann einen weiteren Punkt auf ihrer To-Do-Liste abhaken. Die Sängerin hat je bekanntlich den neuen „Bond“-Song aufgenommen und das war schon immer ihr Traum.

Gegenüber „E! News“ meinte die 18-Jährige dazu: „Ja, wir haben ihn geschrieben. Es ist schon alles fertig. Das ist verrückt. Das ist auf jeden Fall ein Lebensziel.“ Recht glauben kann es Eilish selbst offenbar noch nicht so recht, denn sie sagte weiter: „Das ist so verrückt. Das ist echt so verrückt!“

Eigentlich wurde vermutet, dass Billie Eilish bei den Oscars (09.02.) den „Bond“-Song vorstellen würde, hat sie aber nicht.

Foto: (c) PR Photos