Billie Eilish: „Hört auf damit“

Nachahmung ist die höchste Form der Schmeichelei – aber nicht für Billie Eilish. Zurzeit macht sich ein Trend auf „YoutTube“ und anderen Social-Media-Plattformen breit, bei dem Fans sich als Billie Eilish ausgeben. Sie ziehen sich so an wie sie, gehen an öffentliche Orte und legen dabei andere Fans herein. Das findet die echte Billie gar nicht witzig.

Auf „Instagram“ schrieb sie empört: „Hört bitte auf mit dem Scheiß. Es ist für euch nicht sicher und es ist gemein den Leuten gegenüber, die es nicht besser wissen. Außerdem stellt ihr mich damit schlecht dar.“

Klare Worte von Billie Eilish an ihre Fans und Nachahmer. Und auch im Musikbusiness hat die 18-Jährige jetzt für klare Verhältnisse gesorgt: fünf Grammys, ein Auftritt bei den Oscars und ein Bond-Song sprechen für sich.

