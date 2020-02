Billie Eilish: „Ich habe meinen Körper einfach gehasst“

Karrieretechnisch läuft es für Billie Eilish aktuell fantastisch. Bei den Grammys durfte sie fünf Awards mit nach Hause nehmen und für den neuen „Bond“-Film singt sie den Titelsong. Außerdem ziert sie die März-Ausgabe der „Vogue“.

Im Interview mit dem Magazin verriet die 18-Jährige, dass sie lange Zeit mit ihrem Körper nicht im Reinen war. Sie sagte: „Ich habe meinen Körper einfach gehasst. Ich hätte alles dafür gegeben, anders auszusehen. Ich wollte wirklich gerne ein Model sein, ziemlich doll, aber ich war pummelig und klein. Ich habe mich sehr früh entwickelt. Ich hatte Brüste, als ich neun Jahre alt war. Ich habe meine Periode bekommen, als ich 11 war. Also hat sich mein Körper schneller entwickelt als mein Gehirn. Als Kind denkst du nie über deinen Körper nach und auf einmal guckst du dich an und denkst: ‚Woah! Was kann ich tun, damit das weggeht?'“

Für den Titel der „Vogue“ wurde Billie Eilish übrigens gleich von drei verschiedenen Fotografen abgelichtet.

Foto: (c) Universal Music