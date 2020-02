Billie Eilish überzeugt fast alle mit „Bond“-Song

Mit ihrem „James Bond“-Song „No Time To Die” ruft Billie Eilish bei ihren Fans gemischte Reaktionen hervor. Auf „YouTube“ kann man sich bereits die Audio-Version des Songs anhören und darunter finden sich Kommentare wie: „Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass sie diese hohen Noten zu lange rauszieht und es die meisten Zeit im Song so klingt, als würde sie mit denen kämpfen.“ Und: „Sehe nur ich das so oder klingt ‚fool me once, fool me twice‘ fast gleich wie ‚how do I live, how do I breathe’ von ‘Writing’s on the Wall’ von Sam Smith?”

Doch viele Hörer sind auch der Meinung, dass Eilish sie mit diesem Track sehr positiv überrascht hat. Ein „YouTube“-Nutzer schrieb: „Das ist die perfekte Kombination aus Billie Eilish und James Bond.“ Ein anderer meinte: „Ab Minute 3:21, heilige Scheiße, ich wünschte, sie würde ihre Stimme öfter so nutzen.“

Billie Eilish ist übrigens die jüngste Künstlerin, die bisher den Titelsong zu einem „Bond“-Film lieferte.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos