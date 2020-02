Billie Eilish: Wer soll der neue James Bond werden?

Billie Eilish liefert mit „No Time To Die” den letzten „Bond“-Song für Daniel Craig. Nach diesem Streifen „Keine Zeit zu sterben“ wird der Schauspieler nämlich seine Rolle als Agent seiner Majestät an den Nagel hängen und die Sängerin hat sich jetzt in die Spekulationen um Craigs Nachfolger eingemischt.

Bei „Capital Breakfast“ gab die 18-Jährigen ihren Favoriten bekannt. Sie sagte: „Ehrlich, Michael B Jordan würde das richtig rocken… Ich denke, er würde es richtig gut machen.“

Der letzte „Bond“-Streifen „Keine Zeit zu sterben“ mit Daniel Craig wird hierzulande übrigens am 02. April in den Kinos anlaufen.

Foto: (c) Universal Music