Björk: Einzigartige Show in Deutschland

Björk stattet diesen Sommer Deutschland einen Besuch ab.

Die Ausnahmekünstlerin wird am 09. Juli gemeinsam mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin auf der Waldbühne in der Hauptstadt der Bundesrepublik auftreten, berichtet „Musik Express“. Weiter heißt es dort: „Unter der Leitung von Dirigentin Christiane Silber soll eine, wie auch sonst für die Isländerin, einzigartige Show auf die Beine gestellt werden. Dieses Mal eben mit dem besonderen Fokus auf das die Künstlerin begleitende Orchester. (…) Unter dem freien Himmel in der Berliner Waldbühne sollte das eine interessante Mischung werden.“ Der Kartenvorverkauf geht heute (28.02.) um 10 Uhr bei „Eventim“ los.

Ob Björk die Gelegenheit nutzt und neue Musik präsentiert? Das letzte Album „Utopia“ der Sängerin erschien 2017.

Foto: (c) M Van Niedek / PR Photos