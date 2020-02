Blake Lively: Gebrochene Hand bei Kampfszene mit Jude Law

Schauspieler nehmen für Rollen so einiges in Kauf – so auch Blake Lively. Seit der Erfolgsserie „Gossip Girl“ ist die 32-Jährige in Hollywood eine feste Größe. Aktuell ist sie auf Pressetour unterwegs, um ihren neuen Film „The Rhythm Section“ zu promoten. Dabei hat sie verraten, dass es am Set auch durchaus schmerzhafte Szenen gegeben hat.

In der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon erzählte sie von einer Action-Szene mit ihrem Kollegen Jude Law, bei der sogar einige Knochen zu Bruch gingen: „Ich habe auf seinen Ellbogen geschlagen, anstatt in sein Gesicht. Meine Hand war danach wie Konfetti.“ Blake habe sofort ins Krankenhaus gemusst und zwei Handoperationen über sich ergehen lassen. Sie nahm den Unfall allerdings mit Humor: „Ich konnte es nicht abwarten, bis der Arzt mich fragt, was überhaupt passiert ist.“

Sie habe dem Chirurgen weisgemacht, dass sie in eine Prügelei geraten sei und er habe ihr die Geschichte sofort abgekauft.

