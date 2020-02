„Blond“ und ihr Song über Idioten

Im Song „Thorsten“ ihres Debütalbums „Martini Sprite“ singen „Blond“ über Mansplaining.

Ob es diesen Thorsten wirklich gibt, das verriet Bandmitglied Nina Kummer im Interview mit „bento“. Sie sagte: „Wir haben seit 2016 viele Konzerte gespielt. Da sind uns ständig irgendwelche Idioten über den Weg gelaufen. Und dieser Art Mensch haben wir dann den Namen Thorsten gegeben. Das in dem Song, das sind wirklich fast nur Zitate.“ Außerdem erklärte sie, was so einen Thorsten ausmacht. Sie sagte weiter: „Lotta [ihre Schwester und ebenfalls Bandmitglied] wurde schon oft gefragt, wann der Schlagzeuger kommt. Wenn sie dann sagt, dass sie die Schlagzeugerin ist, sind viele erst mal irritiert. Manche wollen den Soundcheck für sie machen. Einmal hat sie gesagt, sie kann den selbst machen, und als Antwort bekommen: ‚Du kommst schon noch zum Zug, Mäuschen.‘ Das denken wir uns nicht aus, das passiert so wirklich.“

Die passende Textzeile im Song lautet übrigens: „Thorsten, das hättest du mir so nie zugetraut. Ich hab die Technik ganz alleine aufgebaut. Natürlich muss da nochmal jemand drüber schauen. Doch ich hab das ganz ordentlich verkabelt für ’ne Frau.“

Foto via blond-band.de