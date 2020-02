„Bon Jovi“: Davon handelt ihr neues Album

Letzte Woche (21.02.) haben sich „Bon Jovi“ mit dem ersten Vorboten, der Single „Limetless“, ihres kommenden Albums „Bon Jovi 2020“ (VÖ: 15.05.) zurückgemeldet. Und was können die Fans abgesehen davon von den neun weiteren Songs erwarten? Diese Frage beantwortete Frontmann Jon Bon Jovi laut „contactmusic.com“ folgendermaßen. Er sagte: „Es umfasst das Leben, die Liebe und den Verlust.“ Also alles, was wichtig ist.

Hier die Tracklist:

1. „Beautiful Drug“

2. „Unbroken“

3. „Limitless“

4. „Luv Can“

5. „Brothers in Arms“

6. „Story of Love“

7. „Lower the Flag“

8. „Let It Rain“

9. „Shine“

10. „Blood in the Water“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos