„Bon Jovi“: Ihr neues Album erscheint am…

Vorgestern (21.02.) haben sich „Bon Jovi“ mit dem ersten Vorboten ihres kommenden Albums „2020“ zurückgemeldet und die Single „Limetless“ veröffentlicht. Wie „Universal Music“ jetzt verlauten lässt, gibt es weitere Einzelheiten zu der Platte. Demnach kommt die Scheibe am 15. Mai heraus und besteht aus zehn Songs. Auch das Cover hat die Band bereits veröffentlicht. So sieht man Frontmann Jon Bon Jovi vor einem Gerichtsgebäude stehen, dazu spiegelt sich eine wehende US-Flagge in seiner Sonnenbrille.

Hier die Tracklist:

1. „Beautiful Drug“

2. „Unbroken“

3. „Limitless“

4. „Luv Can“

5. „Brothers in Arms“

6. „Story of Love“

7. „Lower the Flag“

8. „Let It Rain“

9. „Shine“

10. „Blood in the Water“

Foto: (c) Charles Berch / PR Photos