„Bring Me The Horizon“ und die große Sache in der Musik

Es gibt aktuell keine größere Musikerin in der Industrie als Billie Eilish. Das finden zumindest „Bring Me The Horizon“.

Gegenüber „Absolute Radio“ sagte Frontmann Oli Sykes: „Billie Eilish ist wortwörtlich die größte Sache in der Musik.“ Und wie sieht es in den kommenden Jahren damit aus? Dazu meinte der Rocker: „Niemand kann sagen, was die nächste große Sache sein wird und ich finde, dass ist unglaublich aufregend.“

Übrigens: Auch die „Spice Girls“ liegen „Bring Me The Horizon” sehr am Herzen.

Foto: (c) PGM