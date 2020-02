Brit Awards 2020: „Bring Me The Horizon” zollen “Spice Girls” Tribut

Bei den Brit Awards (18.02.) haben „Bring Me The Horizon” mit ihrer Outfitwahl den „Spive Girls“ Tribut gezollt. Jeder der vier Bandmitglieder hat ein Kleidungsstück getragen, was an ein Mitglied der „Spice Girls“ erinnerte. Frontmann Oli Sykes beispielsweise trug einen Anzug mit der Flagge von Großbritannien darauf, so wie es Geri Horner mit ihrem ikonischen Minikleid getan hat.

Ein Foto davon posteten „Bring Me The Horizon“ auf ihrer „Instagram“-Seite und schriebe dazu: „Frauen-Power.“

Bei den Brit Awards (18.02.) gingen „Bring Me The Horizon“ übrigens leer aus.

Foto: (c) PGM