Brit Awards 2020 finden statt

Lewis Capaldi wird heute Abend (18.02.) sicherlich den ein oder anderen Brit Award mit nach Hause nehmen, denn er geht als großer Favorit ins Rennen. Der Schotte konnte gleich vier Nominierungen für sich abstauben: „Britischer Solo-Künstler“, „Britischer Newcomer“, „Beste Britische Single“ und „Britisches Album des Jahres“.

Konkurrenz bekommt er dabei von Dave, der ebenfalls vier Nominierungen erhalten hat. Weitere Mehrfachnominierungen gingen zudem an Mabel, Stormzy, Harry Styles und Michael Kiwanuka. Eine Gewinnerin steht schon fest: Celeste wird den neu benannten Rising Star Award erhalten.

Hier die komplette Nominierten-Liste der Brit Awards 2020:

BRITISCHER SOLO-KÜNSTLER

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

BRITISCHE SOLO-KÜNSTLERIN

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

BRITISCHE GRUPPE

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D-Block Europe

Foals

BRITISCHE NEWCOMER

Aitch

Dave

Lewis Capaldi

Mabel

Sam Fender

BESTE BRITISCHE SINGLE

AJ Tracey – “Ladbroke Grove”

Calvin Harris & Rag’N’Bone Man – “Giant”

Dave – “Location (ft. Burna Boy)”

Ed Sheeran & Justin Bieber – “I Don’t Care”

Lewis Capaldi – “Someone You Loved”

Mabel – “Don’t Call Me Up”

Mark Ronson – “Nothing Breaks Like a Heart (ft. Miley Cyrus)”

Sam Smith & Normani – “Dancing With a Stranger)”

Stormzy – “Vossi Bop”

Tom Walker – “Just You and I”

BRITISCHES ALBUM DES JAHRES

Dave – Psychodrama

Harry Styles – Fine Line

Lewis Capaldi – Divinely Uninspired to a Hellish Extent

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Stormzy – Heavy is the Head

BESTER INTERNATIONALER SOLO-KÜNSTLER

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, the Creator

BESTE INTERNATIONALE SOLO-KÜNSTLERIN

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

RISING STAR

Celeste

