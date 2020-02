Brit Awards: Billie Eilish und Hans Zimmer performen Bond-Song

Nachdem der Bond-Song „No Time To Die“ veröffentlicht wurde, steht jetzt auch die erste Live-Performance an.

Komponist Hans Zimmer, der ebenfalls verantwortlich für den Song war, verkündete via „Twitter“, dass er gemeinsam mit Billie Eilish und deren Bruder Finneas den Song bei den Brit Awards morgen (18.02.) aufführen wird, und zwar mitsamt großem Live-Orchester. Ob Gitarrist Johnny Marr dabei sein wird, ist nicht bekannt. Er hat ebenfalls bei dem Song mitgewirkt.

„No Time To Die“ ist der Titel-Track zum neuen Bond-Film mit Daniel Craig, der am 2. April in die Kinos kommt.

Foto: (c) PR Photos