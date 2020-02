Britney Spears filmte ihren Fußbruch

Autsch, das hat sicherlich weh getan: Britney Spears läuft aktuell bekanntlich mit einem Gipsbein rum und wie genau das geschehen ist, das hat sie jetzt auf „Instagram“ verraten. Dort postete die Sängerin ein Video von sich, in dem sie wild tanzt. Doch als sie einmal mit zu viel Kraft auf dem Boden stampft, macht es auf einmal laut Knacks und der Mittelfußknochen ist gebrochen.

Zu dem Clip schrieb die 38-Jährige: „Ich habe seit sechs Monaten nicht mehr getanzt, also habe ich an dieser Stelle Vollgas gegeben. Ja, ich weiß, dass ich barfuß bin. Lacht nicht, aber so hafte ich besser am Boden.“ Zum Schluss fügte sie noch warnend hinzu: „P.S: Ihr könnt hören, wo ich mir hier den Fuß gebrochen habe. Sorry. Entschuldigung, es ist irgendwie laut.“

Britney Spears wird sicherlich bald wieder genesen, denn ihr Freund Sam Asghari kümmert sich sehr liebevoll um sie.

