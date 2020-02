„Bruckner“: Single, Album und Tour

Letzte Woche (21.02.) haben „Bruckner“ ihre Fans mit ihrer neuen Single „Für immer hier“ begeistert und damit den ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Hier“ geliefert. Damit setzen die Brüder Jakob und Matti laut „Sony Music“ ein Zeichen gegen Lethargie, gegen das ewige Grübeln und machen sich auf zu neuen Ufern. Oder wie Jakob so schön sagte: „Denn manchmal braucht es einfach nur eine betrunkene Nacht auf einem Mofa in Berlin, um zu wissen wo man gerade hingehört.“ Und lange müssen ihre Fans auch nicht mehr darauf warten: „Hier“ erscheint am 15. Mai. Davor im März sind „Bruckner“ zudem schon auf Tour unterwegs.

Hier die Termine:

24.03. Hannover, Lux

25.03. Dresden, Scheune

26.03. Berlin, Privatclub

27.03. Hamburg, Bahnhof Pauli

28.03. Köln, Gebäude 9

30.03. Frankfurt, Brotfabrik

31.03. München, Ampere

01.04. Nürnberg, Z-Bau

Foto: (c) LooMee TV