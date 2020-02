Bruno Mars: „Ich gehe ins Disneyland“

Bruno Mars goes to Hollywood… oder besser gesagt nach Disneyland. Der Sänger hat jetzt nämlich bekanntgegeben, dass er gemeinsam mit Disney an einer bühnenhaften Erzählung arbeitet, bei der er mitspielt und auch den Film produziert.

Auf „Twitter“ postete Mars ein Video, in dem er am Klavier den „Disney“-Klassiker „When You Wish Upon a Star“ zum Besten gibt. Dazu fügte er dies Hashtags #MarsTrifftDieMaus und #IchGeheInsDisneyland an. Weitere Einzelheiten zum Inhalt oder der Musik des Films sind noch nicht bekannt.

Das ist nicht das erste Mal, dass Bruno Mars mit Disney zusammenarbeitet. Bereits 2014 war ein bei dem Animationsfilm „Rio 2“ mit dabei.

