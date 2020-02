Bryan Adams: Drei Auftritte, drei Alben

Jeden Abend eine Live-Performance eines anderen Albums – so macht es Bryan Adams. Der kanadische Sänger wird im Mai an drei Abenden in der Royal Albert Hall in London auftreten und jedes Mal eine andere Platte aus seiner Discographie zum Besten geben: Am 11. Mai „Cuts Like A Knife“ (1983), am 12. Mai „Into The Fire“ (1987) und am 13. Mai “Waking Up The Neighbours” (1991), berichtet “contactmusic.com”.

Karten dafür können ab Freitag (28.02.) unter “aegpresents.co.uk” erworben werden.

Bryan Adams hatte zuletzt übrigens im März 2019 sein aktuelles Werk „Shine a Light“ veröffentlicht.

