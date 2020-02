„Bury Tomorrow“ melden sich zurück aus der Winterpause

Am 03. April kommt das neue und somit sechste Studioalbum „Cannibal“ von „Bury Tomorrow“ auf den Markt. Thematisch beschäftigt sich die Band darauf mit der mentalen Gesundheit.

Im Interview mit „morecore.de“ verriet Sänger Daniel, wie aufgeregt man ist, so kurz vor der Veröffentlichung. Dazu sagte er: „Man ist gar nicht mehr so aufgeregt, da wir ja schon so lange fertig sind. Mittlerweile will man es einfach nur noch veröffentlichen. Wir wollen alles richtig machen, uns gut vorbereiten, wir haben noch ein Video in Planung, viele Pressetermine – ich bin sicher, die Zeit vergeht wie im Flug. Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein nach der kurzen Winterpause.“

„Bury Tomorrow“ kommen im April nach Deutschland, zu den Festival:

11.04. LEIPZIG, Impericon Festival

17.04. HAMBURG, Indra

18.04. WIESBADEN, Kellelhaus

19.04. MÜNCHEN, Impericon Festival

Foto: (c) LooMee TV