Camila Cabello beendet kurze Social-Media-Pause

Camila Cabello hat sich eine kurze Auszeit von den sozialen Medien gegönnt, doch jetzt ist sie wieder zurück.

Auf „Instagram“ schrieb sie: „Normalerweise, wenn ich diese Pausen von den sozialen Medien nehme, dann ist das, weil ich etwas Raum oder Zeit fernab davon brauche. Ich denke, es ist gesund zu wissen, wenn man Zeit für sich selbst braucht. Ich haben in diesem Jahr bisher daran gearbeitet, auf meine Intuition zu hören und darauf, was mein Geist und mein Körper braucht! (…) Aber ich vermisse euch!“ Und deswegen verriet die Sängerin ihren Fans auch gleich, woran sie aktuell arbeitet. Sie schrieb weiter: „Ich bin gerade in London und arbeite an Cinderella und ich habe eine großartige Zeit dabei.“

Im Disney-Klassiker hat Camila Cabello übrigens die Hauptrolle inne und feiert damit ihr Schauspieldebüt.

