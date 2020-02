Camila Cabello praktiziert positive Meditation

„Sei glücklich, sei stark, habe das Gefühl, dass du dazugehörst, sei frei vom Leiden und kenne Frieden“ – genau diese Dinge wünscht sich Camila Cabello für sich und ihre Fans. Auf „Instagram“ schrieb die Sängerin außerdem noch: „Alle von uns machen diverse Dinge durch. (…) Ich leide so sehr unter Angstattacken, dass ich keine andere Wahl hatte, als es zu verändern und nach anderen Werkzeugen zu suchen, die mir helfen können. (…) Insbesondere in den letzten paar Monaten habe ich so hart daran gearbeitet und so viel Entwicklung erfahren. (…) Heute wollte ich diese liebevolle Meditation mit euch teilen, (…) denn mit unseren eigenen Problemen ist es leicht zu vergessen, dass jeder um uns herum und auf diesem Planeten seinen eigenen Kampf kämpft und seinen eigenen Schmerz fühlt. (…) Ich hoffe, ihr versucht das heute zu praktizieren.“

Und wie das geht, das hat Cabello auch gleich erklärt: „Atme zehn Minuten und stelle dir eine Person vor, die du liebst und denke das: Ich stelle sie mir glücklich und lächelnd vor, als wäre es der beste Tag ihres Lebens, ich stelle sie mir traurig vor und wünsche ihnen von ganzem Herzen, dass sie frei davon sind – dann stelle ich mich vor und sage sie über mich selbst, dann jemanden, den ich nicht bin So nah (oder jemandem, mit dem man nicht so gut auskommt), und dann stelle ich mir alle Menschen auf dem Planeten vor und dann auch alle Tiere und Lebewesen – ich fühle mich wirklich verbunden und nicht allein, weil die Wahrheit ist – wir sind es nie, wir sind alle zusammen dabei.“

In ihrer „Instagram Story“ hat die Sängerin übrigens angekündigt, dass sie zukünftig mehr von ihrem echten Leben mit ihren Fans teilen möchte.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos