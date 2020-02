Camila Cabello: Rollenangebot für Serie abgelehnt

Camila Cabello, ein Schauspielstar? Vorerst nicht! Die 22-Jährige hat ein Rollenangebot für eine Serie abgelehnt. Konkret handelt es sich um einen Part in der Serie „One Day At A Time“. Dabei geht es um eine kubanisch-amerikanische Familie, die sich in Los Angeles zurechtfinden möchte. Die Rahmenbedingungen wären also wie geschaffen für eine Teilnahme der gebürtigen Kubanerin – finden auch ihre Fans.

Via „Twitter“ schrieb die Betreiberin eines Cabello-Fanaccounts der Show-Produzentin Gloria Calderón Kellett: „Lade Camilla für die neue Staffel ein“, woraufhin diese wenig später überraschend preisgab: „Das haben wir. Sie ist nicht erreichbar.“ Satz mit X, das wird vorerst wohl nichts.

„One Day At A Time“ verfügt bislang über drei Staffeln, die auf „Netflix“ zu sehen waren. Die geplante Fortsetzung soll jetzt allerdings im amerikanischen TV laufen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos